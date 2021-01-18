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Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 39 копеек — до 74,04 рубля.В источнике
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Комсомольская правда

Курс рубля вырос к доллару и евро

Комсомольская правдавчера в 14:37
ПРАЙМ

Рубль повышается на фоне тенденции к ослаблению доллара

ПРАЙМвчера в 13:18
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:10
Фонтанка.Ру

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара снизился

Фонтанка.Рувчера в 02:34
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,83 руб

ТАССвчера в 02:24
Экономика сегодня

Рубль укрепляется к евро и доллару на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегоднявчера в 03:36
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:02

Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока-2»

«Знаю, что он (Байден — РБК.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток-2»)», — сказал кандидат на пост госсекретаря.
Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока-2»
РБК21:18

Томи Ламса: Встреча с «Северсталью» сложилась непросто, так как мы и предполагали

Понимали, что из-за того, что у нас до этого матча была непростая выездная серия, у нас нет той самой энергии, которая необходима в таких играх, поэтому встреча сложилась непросто, так как мы и предполагали, - передает слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.
Советский спортвчера в 14:35

Навальный выложил расследование о дворце Путина за 100 миллиардов рублей

В своем расследовании ФБК делают вывод, что президент России Владимир Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а сам дворец и его инфраструктура были возведены за счет коррупционных схем.
Anewsвчера в 09:19