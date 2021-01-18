Томи Ламса: Встреча с «Северсталью» сложилась непросто, так как мы и предполагали

Понимали, что из-за того, что у нас до этого матча была непростая выездная серия, у нас нет той самой энергии, которая необходима в таких играх, поэтому встреча сложилась непросто, так как мы и предполагали, - передает слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.