«Знаю, что он (Байден — РБК.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток-2»)», — сказал кандидат на пост госсекретаря.
Понимали, что из-за того, что у нас до этого матча была непростая выездная серия, у нас нет той самой энергии, которая необходима в таких играх, поэтому встреча сложилась непросто, так как мы и предполагали, - передает слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.
В своем расследовании ФБК делают вывод, что президент России Владимир Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а сам дворец и его инфраструктура были возведены за счет коррупционных схем.