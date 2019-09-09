Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль укрепляется на фоне роста стоимости нефти

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Рубль в ночь с понедельника на вторник укреплялся сразу на нескольких новостях. Но одна из них неожиданно оказалась самой важной.
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Армия и оружие

Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ

Страна Советов on-line вчера в 01:40
Спорт

IAAF предоставила еще 11 российским легкоатлетам нейтральный статус

МК-Спорт 06:24
Политика

Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.
Известия 06:13
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Вести.Ru вчера в 16:01
Гаджеты

Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple

Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
Ferra 06:09
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Футбол

Рамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Евро-футбол.ру 03:27
Политика

Украина захотела вернуть из России еще 113 граждан

Известия 02:59
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Кино

Студия Paramount снимет ремейк фильма «Без лица»

МИР 24 06:16
Общество

В Минздраве назвали факторы риска суицида

Научные исследования доказывают, что разговор о суициде с человеком, который находится в зоне риска, сокращает вероятность трагедии, отмечает Салагай.
ТАСС 05:28
Общество

Джек Ма покинул пост главы Alibaba

Газета.Ru 04:14
Армия и оружие

Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Происшествия

Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Спорт

Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

Трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
RT на русском 03:38
Политика

Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева

Российская газета 05:15
Политика

Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян

Взгляд.ру вчера в 06:39
Авто

Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3

Тарантас Ньюс 00:12
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество

Смольный решил перенести храм из парка Малиновка на улицу Передовиков

Храм, который Русская православная церковь планировала строить в парке Малиновка, появится на улице Передовиков.
Neva.Today 03:58
Футбол

«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20
Футбол

В Италии закрыли 114 пиратских сайтов, которые транслировали матчи серии А

Итальянские власти закрыли 114 пиратских сайтов, сообщает Corriere dello Sport. Они транслировали матчи чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 05:30
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
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