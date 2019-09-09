Финансы
Газета.RuРубль укрепляется на фоне роста стоимости нефти
Рубль в ночь с понедельника на вторник укреплялся сразу на нескольких новостях. Но одна из них неожиданно оказалась самой важной.
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Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Театры
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Футбол
Черчесов поставил оценку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в отборочных матчах Евро-2020 в сентябре.
Pravda.Ru 05:37
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Подросток угрожал родителям пистолетом в Сургуте
Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу.
VSE42.RU 05:49
Общество
Нижегородка вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy»
Фотография Алены Тарасовой может появиться на обложке журнала 23-летняя нижегородка Алена Тарасова стала одной из четырех финалисток конкурса "Девушка года Playboy 2019", сообщается на сайте журнала.
АиФ Нижний Новгород 06:33
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Экономика
Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером
Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Forbes 01:34
Экономика
Международный туризм в первом полугодии вырос на 4%
По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".
Газета.Ru 01:57
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.
ТАСС 05:55
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи
Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.
Московский Комсомолец 06:10
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Экономика
МВФ приезжает с миссией на Украину
Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14