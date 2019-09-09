Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль укрепляется на фоне роста стоимости нефти

1 фото
Рубль в ночь с понедельника на вторник укреплялся сразу на нескольких новостях. Но одна из них неожиданно оказалась самой важной.
Читать в источнике
Комментировать
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика

Путин наградил Куклачёва орденом Почёта

Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Политика

Почти 30 генералов и полковников уволил Путин

От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным

Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Происшествия

В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

РИА Новости 01:55
Происшествия

Пять пассажиров попали в больницу после ДТП с маршруткой в Ростове

Don24 03:54
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Театры

В Минкультуры появится Департамент театров

В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Общество

Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку

РИА Новости 05:02
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Футбол

Черчесов поставил оценку сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в отборочных матчах Евро-2020 в сентябре.
Pravda.Ru 05:37
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Политика

CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона

Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Происшествия

Подросток угрожал родителям пистолетом в Сургуте

Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу.
VSE42.RU 05:49
Общество

Нижегородка вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy»

Фотография Алены Тарасовой может появиться на обложке журнала 23-летняя нижегородка Алена Тарасова стала одной из четырех финалисток конкурса "Девушка года Playboy 2019", сообщается на сайте журнала.
АиФ Нижний Новгород 06:33
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Экономика

Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером

Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Forbes 01:34
Экономика

Международный туризм в первом полугодии вырос на 4%

По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%.
Коммерсантъ 07:00
Политика

Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".
Газета.Ru 01:57
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.
ТАСС 05:55
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи

Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.
Московский Комсомолец 06:10
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Экономика

МВФ приезжает с миссией на Украину

Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
Музыка

«Медуза» запустила проект «Без меня» к 55-летию Егора Летова

Весьма 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд
Саудитский король
Основатель и первый король Саудовской Аравии. Вёл многочисленные войны за объединение Аравии. В 1902-1926 годах - эмир государства Неджд, позже - до 1932 года - король государства Хиджаз, Неджд и присоединённые области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
Саудитский монарх
Король Саудовской Аравии, Служитель двух святынь, глава династии Аль Саудов. Стал королём и премьер-министром 23 января 2015 года, после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное