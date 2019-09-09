Рубль в ночь с понедельника на вторник укреплялся сразу на нескольких новостях. Но одна из них неожиданно оказалась самой важной.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Путин наградил Куклачёва орденом Почёта Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Политика Почти 30 генералов и полковников уволил Путин От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Театры В Минкультуры появится Департамент театров В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Футбол Черчесов поставил оценку сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в отборочных матчах Евро-2020 в сентябре.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Происшествия Подросток угрожал родителям пистолетом в Сургуте Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу.

Общество Нижегородка вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy» Фотография Алены Тарасовой может появиться на обложке журнала 23-летняя нижегородка Алена Тарасова стала одной из четырех финалисток конкурса "Девушка года Playboy 2019", сообщается на сайте журнала.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Экономика Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.

Экономика Международный туризм в первом полугодии вырос на 4% По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%.

Политика Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.