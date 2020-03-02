Финансы

МонаВистаМонаВистаПосле старта торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро

2 марта на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился на 20 копеек, составив по итогам первой минуты торгов 66,678 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.
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