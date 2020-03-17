Валютные торги в России стартовали во вторник укреплением рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,98 рубля, что на 67 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,5 рубля (минус 91 копейка).

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