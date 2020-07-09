Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.

Рубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

Общество Россия откроет международное авиасообщение в два этапа Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. 157

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 56

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области". 3,2K

Происшествия Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 230

Общество Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. 41

Политика В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 98

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,5K

Происшествия Дочь мэра Сеула сообщила о его пропаже. Полиция начала поиски Полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как его дочь заявила о пропаже. Об этом пишет агентство Yonhap.

Технологии Корейцы показали фюзеляж первого собственного истребителя Британское издание Janes сообщает, что южнокорейская аэрокосмическая и оборонная компания Korea Aerospace Industries опубликовала фотографию фюзеляжа прототипа новейшего корейского истребителя пятого поколения KF-X. 6

Футбол Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". 2

Шоу-бизнес Ивлеева впервые поздравила Элджея с днём рождения в Instagram Фото из Instagram @_agentgirl_ Первой в соцсетях Элджея поздравила его жена, взбалмошная Анастасия Ивлеева.

Армия и оружие Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.