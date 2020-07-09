Финансы
Вести.RuРубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля
Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
RT на русском 06:35
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Общество
Режим ЧС вводят в большинстве районов Алтайского края из-за засухи
По данным властей, уже 44 района края подтвердили факт критического снижения урожайности вследствие засухи на площади 750 тыс. гектаров.
Интерфакс - Россия 05:54
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
Елизавета Иванцив, выступающая под творческим псевдонимом Ёлка, стала самым популярным артистом десятилетия по версии портала TopHit.
News.ru 07 июля в 21:32
Общество
Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Общество
ФСБ могло получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Политика
В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым
В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Шоу-бизнес
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru вчера в 13:00
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
Ранее сообщалось и о втором случае излечения от ВИЧ, излечившимся стал пациент из Великобритании.
ToDay News Ufa 05:06
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Происшествия
Дочь мэра Сеула сообщила о его пропаже. Полиция начала поиски
Полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как его дочь заявила о пропаже. Об этом пишет агентство Yonhap.
Дождь 06:42
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Технологии
Корейцы показали фюзеляж первого собственного истребителя
Британское издание Janes сообщает, что южнокорейская аэрокосмическая и оборонная компания Korea Aerospace Industries опубликовала фотографию фюзеляжа прототипа новейшего корейского истребителя пятого поколения KF-X.
Военное дело 06:37
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости 07 июля в 05:41
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Шоу-бизнес
Ивлеева впервые поздравила Элджея с днём рождения в Instagram
Фото из Instagram @_agentgirl_ Первой в соцсетях Элджея поздравила его жена, взбалмошная Анастасия Ивлеева.
Pokatim.ru 05:00
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 00:46
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19