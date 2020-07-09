Финансы
Вести.RuРубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля
Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика
Кремль прокомментировал задержание губернатора Фургала
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств в 2004–2005 годах.
Lenta.ru 06:04
Происшествия
В Екатеринбурге похищен человек. Он сопротивлялся компании «Атомстройкомплекс»
В Екатеринбурге неизвестные похитили человека, который, по одной из версий, отказался продавать землю СК «Атомстройкомплекс».
URA.Ru 04:36
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия вчера в 19:48
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа
"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Политика
К визиту Зеленского «всушники» вычерпывали воду из луж
В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Волынскую область «всушники» вычерпывали воду из луж на территории воинской части, которую планирует осмотреть глава государства.
Rusvesna.su 05:31
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
Общество
Правоохранители обыскивают редакцию «МБХ медиа» Ходорковского в Москве
Правоохранители пришли в офис МБХ медиа (структура олигарха Михаила Ходорковского) в Москве для проведения обысков.
NewInform 05:17
Общество
Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова
РИА Новости 04:39
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
В АТОР рассказали о сроках возобновления международных авиаперевозок
В России международные перелеты, скорее всего, возобновятся, не раньше сентября.
Суть событий вчера в 11:02
Общество
Более 390 свердловских медиков заразились коронавирусом
По данным регионального Фонда соцстрахования, среди медицинских работников Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 390 случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 05:50
Политика
Россия и Белоруссия продолжают обсуждать дорожные карты интеграции
Россия и Белоруссия обсуждают дорожные карты и этапы интеграции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС 06:15
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Отныне приобрести авто по госпрограммам могут семьи, в которых есть минимум один несовершеннолетний ребенок, а также работники государственных медицинских учреждений.
Новые автомобили 01:54
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если будет учитывать опыт стран, где она уже началась.
Деловое.ТВ 02:45
Общество
Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова
Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Происшествия
Полиция Сеула заявила о поисках пропавшего мэра Сеула
Поиски мэра Сеула (Южная Корея) Пак Вон Суна, которого объявили пропавшим, ведет полиция, 9 июля сообщило информационное агентство Younhap.
ИА Красная Весна 06:13
Происшествия
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
СК РФ по Приморью возбудил уголовное дело против директора Приморского океанариума Сергея Логинова.
Вести.Ru 06:00
Авто
Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian
Новый Sian Roadster, ставший самым мощным родстером в истории, выпустят всего в 19 экземплярах, и все они уже проданы.
Автоновости дня 04:28
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Футбол
Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Порье заявил, что и второй раз победит Гэтжи. Первый раз он побеждал его в 2019 году.
ГЛАС.RU 05:34