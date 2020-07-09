Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Курс доллара снизился до 71,08 рубля, евро вырос до 80,64

ТАСС03:13

Курс рубля вырос к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Телеканал 360°04:54

Рубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

Вести.Ru04:19

Доллар подешевел

Lenta.ru03:49

Официальный курс евро вырос до 80,41 рубля

Аргументы и Факты07:58

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:03
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Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Происшествия

Опубликовано видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала

Следственный комитет России опубликовал видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала.
Вечерняя Москва вчера в 23:08
13
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
48
Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
973
Общество

В Петербурге ежедневно регистрируют по 200 случаев пневмонии

В четверг, 9 июля, стало известно, что в Петербурге с конца апреля пневмонией заболели 17,2 тысячи человек.
Форпост Северо-Запад 12:00
1
Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
248
Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
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Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:03
Общество

Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа

Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
7
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
9
Транспорт

Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы

Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
9
Экономика

Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей

Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является "Тинькофф банк" с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб. НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир".
Ведомости 09:24
Общество

Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
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Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Общество

Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше

Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
1
Происшествия

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета вчера в 09:13
223
Армия и оружие

Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Военное обозрение вчера в 13:45
3
Гаджеты

Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро

В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
1
Технологии

Дуров обвинил Apple в монополизации рынка

Корпорация Apple злоупотребляет своим положением на рынке, уничтожает стартапы по всему миру и эксплуатирует разработчиков приложений.
Компания 11:26
1
Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
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Общество

В Москве курьерам выплатили долг по зарплате в девять миллионов рублей

"К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 млн руб.", - сказала Иванова.
Газета.Ru 12:05
16
Общество

Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября

По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
3,2K
Общество

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

Ведомости 04:58
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Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
34
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
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Футбол

Дзюба назвал Кокорина «осликом»

Pravda.Ru 09:22
Автоспорт

Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault

В составе Renault испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
Говорит Москва вчера в 07:17
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
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Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК вчера в 12:58
2
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