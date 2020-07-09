Финансы
Вести.RuРубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля
Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Опубликовано видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала
Следственный комитет России опубликовал видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала.
Вечерняя Москва вчера в 23:08
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
В Петербурге ежедневно регистрируют по 200 случаев пневмонии
В четверг, 9 июля, стало известно, что в Петербурге с конца апреля пневмонией заболели 17,2 тысячи человек.
Форпост Северо-Запад 12:00
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:03
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Транспорт
Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
Экономика
Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей
Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является "Тинькофф банк" с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб. НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир".
Ведомости 09:24
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Общество
Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше
Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета вчера в 09:13
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
Технологии
Дуров обвинил Apple в монополизации рынка
Корпорация Apple злоупотребляет своим положением на рынке, уничтожает стартапы по всему миру и эксплуатирует разработчиков приложений.
Компания 11:26
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Общество
В Москве курьерам выплатили долг по зарплате в девять миллионов рублей
"К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 млн руб.", - сказала Иванова.
Газета.Ru 12:05
Общество
Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Футбол
Дзюба назвал Кокорина «осликом»
Pravda.Ru 09:22
Автоспорт
Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault
В составе Renault испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
Говорит Москва вчера в 07:17
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК вчера в 12:58