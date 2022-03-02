Будьте в Плюсе

Рубль умеренно растет к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:05 мск падал на 1,7 руб., до 99,53 руб., курс евро — на 90 копеек, до 111,59 руб.
Коммерсантъ
28 февраля курс доллара на столичной бирже увеличился до 100,96 рубля, а курс евро вырос до 113,52 рубля.
РЕН ТВ
В настоящее время рубль торгуется в районе 99,3 единицы за доллар.
Экономика сегодня
"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме $1 млрд и в меньшем объеме в пятницу", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров в понедельник.
Финмаркет

Подробнее о событии

Рубль укрепляется после снижения в ходе утренней сессии
Экономика сегодня28 февраля в 04:27
Рубль на открытии торгов на валютном рынке укрепляется
Finam.Ru02:10
Рубль начал рост по отношению к доллару США и евро
ИА Красная Веснавчера в 02:32
Рубль возобновил укрепление
Smotrim.ru28 февраля в 06:45
Курс рубля умеренно растет до 96,23 за доллар и 107,59 за евро в начале торгов
ПРАЙМ02:04
Рубль на Московской бирже укрепился
Фонтанка.Ру28 февраля в 04:25
Евро и доллар вернулись к прежнему уровню после валютных интервенций
УралПолит.Ru28 февраля в 01:22

Интересное

Глава МИД России Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной

Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
Lenta.ru04:58

Посол РФ в Британии не исключил разрыва дипломатических отношений Москвы и Лондона

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что возможность разрыва дипломатических отношений Москвы и Лондона всегда существует.
ТАСС06:09

Представитель Минобороны России Конашенков сообщил о взятии военными под контроль Херсона

Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости02:05

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не ожидала санкций против спортсменов, актеров и СМИ

Россия была готова к санкциям, но не ожидала что они коснутся спортсменов и деятелей культуры.
Lenta.ru05:32

Зеленский сменил глав двух областей на военных

Украинский президент Владимир Зеленский сменил руководителей Одесской и Черкасской областей.
Газета.Ru05:22

Тамара Семина одобрила возможное увольнение Урганта с Первого канала

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Тамара Семина в интервью изданию "Собеседник" одобрила возможное увольнение шоумена Ивана Урганта с Первого канала.
Газета.Ru05:56

Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства из-за событий на Украине

Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
РИА Новости05:34

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию об эмиграции из России

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции из России.
Lenta.ru04:56

Литовкин объяснил, зачем военные России окружают города Украины

По словам эксперта, есть и другая тактика: военные России могут заходить в города диверсионно-разведывательными группами, освобождая их.
Pravda.Ru00:59

ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж

Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.
РБК04:59