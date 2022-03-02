КоммерсантъРубль умеренно растет к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеКурс доллара расчетами «завтра» на 10:05 мск падал на 1,7 руб., до 99,53 руб., курс евро — на 90 копеек, до 111,59 руб.Коммерсантъ28 февраля курс доллара на столичной бирже увеличился до 100,96 рубля, а курс евро вырос до 113,52 рубля.РЕН ТВВ настоящее время рубль торгуется в районе 99,3 единицы за доллар.Экономика сегодня"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме $1 млрд и в меньшем объеме в пятницу", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров в понедельник.ФинмаркетЧитать далееСвернутьDeita.ruDeita.ruРосбалтНовый проспектПензенская правдаИА Красная ВеснаЭкономика сегодняLife.ruNewInformКомсомольская правдаБизнес журналПодробнее о событииРубль укрепляется после снижения в ходе утренней сессииЭкономика сегодня28 февраля в 04:27Рубль на открытии торгов на валютном рынке укрепляетсяFinam.Ru02:10Рубль начал рост по отношению к доллару США и евроИА Красная Веснавчера в 02:32Рубль возобновил укреплениеSmotrim.ru28 февраля в 06:45Курс рубля умеренно растет до 96,23 за доллар и 107,59 за евро в начале торговПРАЙМ02:04Рубль на Московской бирже укрепилсяФонтанка.Ру28 февраля в 04:25Евро и доллар вернулись к прежнему уровню после валютных интервенцийУралПолит.Ru28 февраля в 01:22Показать ещёОценить125Поделиться