Финансы
ПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднимался на 23 копейки, до 80,85 рубля.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия 16:17
Экономика
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 22:15
Общество
На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики
На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 04:10
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Путешествия
Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола
Министерство культуры и туризма Турции планирует ввести новые правила работы отелей на территории страны после перезапуска внутреннего туризма, сообщает газета Ahaber.
Москва 24 вчера в 09:38
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы
Владимир Путин пообещал авиационный парад и салют на 9 мая. В День Победы в воздух поднимутся современные боевые самолеты и вертолеты.
Деловое.ТВ 12:58
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Происшествия
Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 05:57 — REGNUM 29 апреля в инфекционной больнице Бурятии умер четвёртый пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирус».
REGNUM 22:57
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия 22:30
Политика
Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям
Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям.
Российская газета 22:17
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX
Проверки в отношении сборочной площадки Boeing, где собирают гражданские авиалайнеры 737 MAX, проведут Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 28 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
ИА Красная Весна 16:56
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Происшествия
В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра
По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны.
Амур.инфо 22:28
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00