Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднимался на 23 копейки, до 80,85 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль ослабел к доллару и евро

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Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

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Курс доллара вырос до 74,78 рубля

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Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

Интерфакс12:49

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16
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Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
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В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

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В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
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Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
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С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

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Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
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В Москве продлили режим самоизоляции

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Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

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В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

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Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

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Власти США проведут проверку производства Boeing 737 MAX

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