Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднимался на 23 копейки, до 80,85 рубля.
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Рубль в ходе торгов проигрывает и доллару, и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро вслед за резким падением цен на нефть

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ТАСС03:22

Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль подешевел к доллару и евро

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