Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднимался на 23 копейки, до 80,85 рубля.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Рубль подешевел к доллару и евро вслед за резким падением цен на нефть

Интерфакс03:32

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru03:24

Курс доллара вырос до 74,78 рубля

ТАСС03:22

Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:26, Ашберн

Комментарии

Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,5K
Путешествия

Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса

Дождь вчера в 08:56
346
Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
237
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвержден еще у 51 человека

В Минздраве Кубани уточнили, что в Краснодаре зафиксировано 18 новых случаев, в Сочи шесть новых больных, а в Ейске - четыре.
За рулем Кубань 04:33
951
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
15
Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
57
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Всего нерабочий период продлится до 11 мая включительно, затем планируется постепенное снятие ограничительных мер.
Тюменская область сегодня 11:24
4
Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
189
Происшествия

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
145
Политика

ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению

Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
54
Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей 11:00
90
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
97
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,6K
Политика

Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая

РБК 12:07
Политика

Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса.
Взгляд.ру 12:03
Общество

Глава Минздрава предостерег от поездок на майские праздники

Минздрав не рекомендует россиянами на предстоящих майских праздниках ездить к родным и друзьям.
ТАСС 11:56
13
Происшествия

В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок

Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.
REGNUM 09:55
12
Хоккей

«Трактор» объявил об уходе Юрзинова с поста главного тренера

Владимир Юрзинов-младший покинул пост главного тренера «Трактора».
Sports.ru 11:04
Технологии

Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры

Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
76
Футбол

Это’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»

Благодаря моему совету карьера Лионеля изменилась.
Евро-футбол.ру 09:50
Общество

Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза

Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза.
Вечерняя Москва 11:00
36
Музыка

Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube

Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
12
Общество

Во Владимирской области введут цифровые пропуска

"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
100
Финансы

Правительство разрешило инвестировать средства ФНБ в юани

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке к документу.
ТАСС 11:22
3
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
144
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
31
Армия и оружие

США провели разведывательные полеты из-за слухов о Ким Чен Ыне

Источника информации газета не называет, однако утверждает, что полеты якобы в общей сложности выполняли шесть разведывательных самолетов, в том числе три американских RC-13, а также один E-8C J-STARS и один EO-5C, сообщает РИА «Новости».
Взгляд.ру 09:06
Экономика

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
35
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное