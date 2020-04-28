Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 25 копеек – до 74,75 рубля, курс евро поднимался на 23 копейки, до 80,85 рубля.

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Армия и оружие США провели разведывательные полеты из-за слухов о Ким Чен Ыне Источника информации газета не называет, однако утверждает, что полеты якобы в общей сложности выполняли шесть разведывательных самолетов, в том числе три американских RC-13, а также один E-8C J-STARS и один EO-5C, сообщает РИА «Новости».