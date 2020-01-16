Финансы
ИнтерфаксРубль умеренно снижается к доллару и евро
Доллар и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. Курс доллара США составил 61,65 руб. в 19:00, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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Политика
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Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
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Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
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Приговоренный к казни американец получил помилование за несколько часов до смертельной инъекции.
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Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
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Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
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Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
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Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
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Экономика
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Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
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Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
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Экономика
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Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Автоспорт
Каргинов выиграл «Дакар-2020» в зачете грузовиков
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Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
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Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы
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Глава РФПИ отметил и рост прямых зарубежных инвестиций в 2019 году.
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Жителей России предупредили об опасности купания во время крещенский морозов.
Общество
Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта
Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Армия и оружие
США подтвердили информацию о раненых в ходе удара Ирана
Центральное командование США подтвердило сообщения СМИ об 11 военных, пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.