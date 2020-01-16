Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль умеренно снижается к доллару и евро

Доллар и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. Курс доллара США составил 61,65 руб. в 19:00, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
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Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
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В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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Компания Real Graphene объявила о начале производства графеновых батарей, озвучив при этом емкость и стоимость.
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Глава РФПИ отметил и рост прямых зарубежных инвестиций в 2019 году.
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