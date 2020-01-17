Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро. Так, к 10:57 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился почти на 15 копеек к предыдущему закрытию до 61,3150 рубля.
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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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Футбол
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Сенат США дал старт процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Космос
Рогозин поведал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты
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Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
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