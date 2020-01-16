Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро. Так, к 10:57 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился почти на 15 копеек к предыдущему закрытию до 61,3150 рубля.
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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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Политика
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Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
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В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
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Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Футбол
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
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Рассказываем, кто такой Михаил Мишустин и какие изменения могут произойти в правительстве с его приходом.
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В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.