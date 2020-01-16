Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро. Так, к 10:57 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился почти на 15 копеек к предыдущему закрытию до 61,3150 рубля.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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