Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро. Так, к 10:57 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился почти на 15 копеек к предыдущему закрытию до 61,3150 рубля.

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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