Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 34 копейки – до 70,33 рубля, курс евро поднимался на 15 копеек, до 78,83 рубля.

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня

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