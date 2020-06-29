Финансы
ПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 34 копейки – до 70,33 рубля, курс евро поднимался на 15 копеек, до 78,83 рубля.
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Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание
Коммерсантъ 02:38
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Происшествия
Суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании
Znak.com 03:04
Общество
Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 03:33
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
Evo-rus.com 01:34
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Футбол
Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что рассчитывает на равную игру в предстоящем дерби со "Спартаком".
ProstoProSport 01:17
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня
В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Политика
МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний
Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.
Российская газета 03:07
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Общество
Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду
Тайга.инфо вчера в 23:25
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5
Audi Q5 получил гибридный дизельный мотор, способный разгонять кроссовер до первой «сотни» всего за 7,6 секунды.
Tvoe-avto.com 03:29
Авто
Chery готовит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 2 для России
Загадочные Chery Tiggo 2 заметил на автовозе, двигающимся по МКАД в пятницу, 26 июня.
SpeedMe 01:44
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Первые счастливчики уже получили новый компьютер, но это не навсегда: по условиям соглашения ПК будет необходимо вернуть обратно в Apple.
ПРАЙМ 02:42
Здоровье
Отменен карантин в Павлове и Кулебаках
Карантин в Павлове и Кулебаках был введен 2 мая из-за угрозы распространения COVID-19.
Бизнес News. Время зарабатывать 03:34
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53