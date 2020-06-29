Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 34 копейки – до 70,33 рубля, курс евро поднимался на 15 копеек, до 78,83 рубля.
Читать в источнике
Комментировать178

Подробнее о событии

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:12

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

ТАСС03:08

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Доллар и евро растут на старте торгов

Экономика сегодня03:06

Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:37

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфаксвчера в 04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
392
Общество

В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
111
Происшествия

В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание

Коммерсантъ 02:38
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
3
Общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
128
Происшествия

Суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании

Znak.com 03:04
4
Общество

Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
76
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев.
Газета.Ru вчера в 10:48
1K
Происшествия

Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 03:33
Единоборства

Стали известны гонорары Хабиба Нурмагомедова за публичные выступления

Metaratings 02:49
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
Evo-rus.com 01:34
17
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
1
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
112
Футбол

Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что рассчитывает на равную игру в предстоящем дерби со "Спартаком".
ProstoProSport 01:17
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
443
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Общество

Компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от кредиторов

REGNUM 03:23
Политика

МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний

Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.
Российская газета 03:07
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
64
Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

Тайга.инфо вчера в 23:25
3
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
563
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
398
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5

Audi Q5 получил гибридный дизельный мотор, способный разгонять кроссовер до первой «сотни» всего за 7,6 секунды.
Tvoe-avto.com 03:29
5
Авто

Chery готовит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 2 для России

Загадочные Chery Tiggo 2 заметил на автовозе, двигающимся по МКАД в пятницу, 26 июня.
SpeedMe 01:44
2
Гаджеты

Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами

Первые счастливчики уже получили новый компьютер, но это не навсегда: по условиям соглашения ПК будет необходимо вернуть обратно в Apple.
ПРАЙМ 02:42
1
Здоровье

Отменен карантин в Павлове и Кулебаках

Карантин в Павлове и Кулебаках был введен 2 мая из-за угрозы распространения COVID-19.
Бизнес News. Время зарабатывать 03:34
3
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
295
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное