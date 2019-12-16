Курс рубля растет к доллару и перешел к снижению к евро на фоне укрепления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.

Рубль растет к доллару и снижается к евро

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