Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,08% — до 65,39 доллара за баррель. Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек – до 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля.
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