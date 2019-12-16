Финансы
ПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов
Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,08% — до 65,39 доллара за баррель. Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек – до 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля.
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Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Общество
Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку
Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Шоу-бизнес
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Политика
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Конституционный суд Украины (КСУ) признал предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о сокращении Верховной Рады на треть соответствующим основному закону страны.
Футбол
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Общество
Шведская журналистка удивилась походам российских детей в театры
Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен удивилась тому, что российским детям с раннего детства прививают любовь к театру, балету и классической музыке.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
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Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Технологии
Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми
Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
Шоу-бизнес
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Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, два лидера обсудили ситуацию в Ливии и продолжение взаимодействия по Сирии.
Футбол
Серия А в рамках борьбы с расизмом показала фото обезьян
Необычную кампанию по борьбе с расизмом начала Серия А, говорится в сообщении лиги.
Экономика
В Аткарске построят завод по производству майонеза
Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Футбол
Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.
Авто
УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»
В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.