Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и мало меняется к евро

Курс рубля днем в среду растет к доллару и мало меняется к евро в отсутствие сильных драйверов, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.06 мск среды рос на 16 копеек — до 75,7 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 82,28 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль после символического снижения перешел к росту против доллара и евро

ПРАЙМ03:11

Доллар подорожал на 29 копеек

Финмаркетвчера в 04:45

Стоимость евро упала на открытии торгов

Телеканал 360°вчера в 04:05

Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в ожидании решений ОПЕК+

Интерфаксвчера в 08:45

Рубль снизился к доллару при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Ruвчера в 03:23

Рубль растет к евро на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:13

Курс доллара может сильно измениться

Expert.ruвчера в 01:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:25, Ашберн

Комментарии

Общество

Минсельхоз: запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов рассказал о запасах гречихи в стране, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:06
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье

Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса

8 апреля во Владимирской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Довод вчера в 04:51
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Технологии

Входишь в социальный список — убирай видео с сайта

В Минкомсвязи пообещали, что если социально значимые сайты откажутся делать текстовые версии, они будут исключены из списка.
BFM.ru вчера в 18:35
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Общество

В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:32
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Здоровье

Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»

Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Уфа1.ру 04:10
Экономика

Правительство изменило объемы финансирования госпрограмм

Правительство подготовило пакет постановлений о внесении изменений почти в два десятка госпрограмм, в том числе об увеличении финансирования программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 55 млрд рублей в текущую трехлетку, пишет «Коммерсант».
Банки.ру 02:19
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте

Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
Телеканал Санкт-Петербург 06 апреля в 06:16
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

Продукты с высоким содержанием витамина D могут принести пользу сердцу

В отличие от исследований с добавками витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на здоровье сердца, это исследование показало, что увеличение потребления витамина D из пищевых источников может защитить от проблем с сердцем, особенно у мужчин.
ГЛАС.RU вчера в 03:49
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Печальное лидерство по числу зараженных коронавирусом в России удерживает российская столица - в Москве за сутки заразились 857 человек.
Новые Известия 04:33
Здоровье

В Башкирии появились очаги коронавируса

В Башкирии начали появляться очаги заражения COVID-19.
UfacityNews.ru 04:52
Кино

Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

КиноПоиск 07 апреля в 08:10
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Происшествия

Суд по делу историка Соколова отложили из-за карантина в СИЗО

РИА Новости 05:17
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 07 апреля в 15:51
Здоровье

В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:58
Политика

Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео во время брифинга в Белом доме заявили об ошибках, которые сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 19:58
Общество

ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей

Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей.
Вести.Ru 04:35
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с эпидемией коронавируса.
РИА Новости 04:52
Происшествия

На Урале продлили арест гендиректору «Титановой долины»

Екатеринбург, 9 апреля 2020, 10:58 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в отношении генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
REGNUM 03:58
Экономика

Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план

В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное