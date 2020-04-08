Финансы
ПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и мало меняется к евро
Курс рубля днем в среду растет к доллару и мало меняется к евро в отсутствие сильных драйверов, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.06 мск среды рос на 16 копеек — до 75,7 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 82,28 рубля.
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Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в ожидании решений ОПЕК+
Интерфаксвчера в 08:45
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