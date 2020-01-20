Российская денежная единица, напротив, показала умеренное снижение к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара после первой минуты торгов составил 61,7225 рубля. К уровню предыдущего закрытия американская валюта прибавила 17,5 копейки.

Рубль умеренно снизился к доллару и евро

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