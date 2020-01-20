Финансы

News.ruNews.ruРубль умеренно снизился к доллару и евро

Российская денежная единица, напротив, показала умеренное снижение к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара после первой минуты торгов составил 61,7225 рубля. К уровню предыдущего закрытия американская валюта прибавила 17,5 копейки.
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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

Интерфакс02:27

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

Финмаркет08:16

Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль умеренно снизился к доллару и евро

News.ru02:58

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ruвчера в 02:21

ЦБ понизил курс доллара на 21 января до 61,47 рубля

ТАССвчера в 04:32
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«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
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Актера Виктора Ракова госпитализировали

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В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
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Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США.
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Как работают Яндекс.Новости?
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