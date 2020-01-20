Финансы
News.ruРубль умеренно снизился к доллару и евро
Российская денежная единица, напротив, показала умеренное снижение к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара после первой минуты торгов составил 61,7225 рубля. К уровню предыдущего закрытия американская валюта прибавила 17,5 копейки.
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Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Футбол
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу
Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Экономика
В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов
Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Политика
Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Гаджеты
Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии
В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
Кино
Мединский анонсировал рост доли российского кино до 30% в 2020 году
Доля отечественного кино в российских кинотеатрах может составить 30% по итогам 2020 года, объявил на совещании с представителями киноиндустрии и. о. министра культуры Владимир Мединский.
Общество
Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
Армия и оружие
Издание Sohu: Россия преподала Западу урок в Керченском проливе
Журналисты китайского издания Sohu прокомментировали шаги России, направленные на защиту Керченского пролива.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Политика
США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ
Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Авто
Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Происшествия
Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор
Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Спорт
Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Общество
В США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Политика
Председатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами
Во время своего разговора с журналистами председатель Госдумы выразил надежду, что новый кабинет министров обеспечит рост экономики и сделает все для решения проблемы бедности.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.