Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля. Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за развернувшейся вниз нефтью

Интерфакс02:27

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и падающей нефти

Финмаркет08:16

Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:25

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ruвчера в 02:21

Курс доллара снизился до 61,48 рубля

ТАССвчера в 02:06

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт02:48
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

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Журналисты китайского издания Sohu прокомментировали шаги России, направленные на защиту Керченского пролива.
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Порошенко принудительно приведут на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
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Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

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Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Lenta.ru 13:01
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Путин лично поздравил новый кабмин с назначением

Президент России Владимир Путин встретился в Доме правительства с новым составом кабинета министров и поздравил всех с высокими назначениями, пожелав успехов в работе.
Российская газета 12:36
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В России предложили независимую от США систему полёта на Луну

Life.ru 01:23
Политика

Путин назначил министров МВД, иностранных дел, обороны и юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 12:32
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
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Источники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве

Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит.
Аргументы недели 05:12
Игры

В Сети нашли забытую игру о «Ведьмаке» про молодого Геральта

На волне популярности сериала "Ведьмак" от Netflix в Сети стало появляться много интересных материалов по играм, которые в свое время заложили фундамент фан-базы саги Анджея Сапковского.
Российская газета вчера в 09:54
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Следственный комитет показал видео из затопленного кипятком отеля "Карамель" в Перми.
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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
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С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
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В сети появилось несколько новых скриншотов DOOM Eternal, связанных со свежим сюжетным трейлером шутера.
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Телеведущий Евгений Попов упрекнул модель Алену Водонаеву в некорректных словах о материнском капитале.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

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Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

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Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
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СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

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Студенты и школьники из США предложили названия для нового марсохода NASA

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Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
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