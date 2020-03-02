Финансы

Вести.RuВести.RuРубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль умеренно укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 66,18-66,48 руб.
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Рубль днем продолжает восходящую динамику к доллару и евро благодаря интересу к риску и ускорившей рост нефти

Финмаркет08:59

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

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Профиль02:10

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RT на русском02:03

Рубль в начале торгов чуть уступает доллару, но выигрывает у евро

Росбалт02:51

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54
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