Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,8 копеек и составил 66,175 рубля. Курс евро не изменился по сравнению с уровнем закрытия и составил 74,02 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экономика
Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 0,6%
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