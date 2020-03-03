Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,8 копеек и составил 66,175 рубля. Курс евро не изменился по сравнению с уровнем закрытия и составил 74,02 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля

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