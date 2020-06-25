Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры.
Российская газета 14:20
Футбол
Акинфеев жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в подкасте Дениса Казанского и Дмитрия Сычева жестко прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:54
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Шоу-бизнес
Загитову включили в рейтинг самых успешных звезд России до 40 лет
Реальное время 05:12
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Происшествия
Пассажирка вцепилась в руль такси из-за просьбы не курить в салоне
Московский Комсомолец 13:00
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
В компании заявили, что взяли результат многопоточной производительности процессоров и разделили его на фактическое энергопотребление.
Игромания.ру 14:21
Политика
Кедми связал беспорядки в США с падением влияния Вашингтона в мире
США со временем преодолеют проблемы, связанные с недовольством населения страны расовой дискриминацией, но авторитету Вашингтона уже был нанесен серьезный урон.
Политика Сегодня 22 июня в 12:58
Политика
Зеленский заявил об уходе в разведку
Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание комитета по вопросам разведки, созданного после ликвидации объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности.
Lenta.ru 13:37
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru 23 июня в 10:22
Спорт
В WADA ответили на угрозы США отказаться от финансирования организации
WADA прокомментировало угрозы Американского Управления по контролю над наркотиками отказаться от финансирования организации.
ProstoProSport 07:41
Игры
Tales of Arise не выйдет в 2020 году
Игромания.ру 10:23
Общество
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября
Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.
Российская газета 23 июня в 07:28
Общество
В Краснодарском крае с 27 июня заработают некоторые рестораны
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил с 27 июня открыть расположенные в обособленных зданиях рестораны с отдельным выходом на улицы.
Кубанские новости 05:47
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Политика
Помпео: ФРГ не считает Россию достаточно серьезной угрозой
Госсекретарь США Майк Помпео завил, что траты ФРГ на оборону говорят о том, что Берлин, в отличие от США, не считает Россию достаточно серьезной угрозой, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:50