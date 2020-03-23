На старте торгов на Московской бирже курс доллара вырос более чем на рубль и его стоимость достигла примерно 81 рубля.

Курс доллара и евро заметно выросли в начале торгов

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