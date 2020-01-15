Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Финмаркет15 января в 11:35
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Политика
Путин предложит Медведеву занять новую должность
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Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
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За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.
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Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье
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На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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Зеленский проведет консультации по кандидатуре нового премьера
Корреспондент ТАСС со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьер-министра страны.
Происшествия
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Каргинов уже побеждал на «Дакаре» в 2014 году.
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Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой
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Delivery Club запустил сервис электронных чаевых для курьеров
Крупнейший российский сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club запустил собственный сервис, позволяющий оставлять чаевые курьерам с использованием мобильного приложения.
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При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Шоу-бизнес
Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
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Азербайджанские активисты заявили о побеге Исмаиловой из дома
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Технологии
Mail.ru обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений
В рейтинге за 2019 год российская компания обогнала создателей Angry Birds, сообщил РБК.
Футбол
Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Космос
NASA опубликовало детальный снимок Юпитера
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Экономика
ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей
Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Политика
Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН
В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.