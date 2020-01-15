Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUMвчера в 00:08

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет15 января в 11:35

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 06:56
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Милла Йовович рассказала, как чувствует себя накануне родов

Звезда с нетерпением ждет появления на свет малыша. Она решила пожаловаться поклонникам на свое самочувствие накануне родов.
Летидор 01:50
Происшествия

В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей

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Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
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Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
РБК 14:16
Футбол

Красножан: при доверии Исламхан может заиграть в «Зените»

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан может заиграть в петербургском "Зенита" при условии, что ему будут доверять, считает бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан.
РИА Новости 09:33
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Газета.Ru 13:44
Гаджеты

В «Яндексе» обозначили самые популярные смартфоны 2019 года

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Актуальные Новости 02:51
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Политика

Мишустин назвал главную задачу правительства РФ

Самое важное направление работы — исполнение задач, которые президент РФ озвучил в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 января на встрече со старым составом правительства, сообщает РИА Новости.
Красная весна 06:31
Политика

Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы

"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро, безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.
РИА Новости 12:06
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Экономика

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс 13:54
Экономика

Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»

Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Ведомости 08:00
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:55
Наука

Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением

«Жизненное истощение, обычно называемое синдромом выгорания, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома», – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Planet Today 14 января в 11:23
Общество

Меган Маркл уволила сотрудников своей британской резиденции

Меган Маркл распустила домашний персонал в своей британской резиденции. Она дала понять, что не желает возвращаться в Лондон.
Дни24 09:06
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Политика

Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной берлинской конференции по Ливии.
RT на русском 07:08
Футбол

«Локомотив» интересуется хавбеком «Бешикташа» Ленсом

Полузащитник «Бешикташа» Джеремейн Ленс попал в сферу интересов московского «Локомотива», утверждает Fotomac.com.tr.
Sports.ru 13:29
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Политика

Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом

Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
Ридус 13:16
Общество

Студия 20th Century Fox сменила название

Компания Walt Disney официально сменила название своих новых активов - студий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures.
Kinonews.ru 14:14
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Наука

Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке

Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
РИА Новости 09:39
Игры

CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077

ToDay News Ufa 02:25
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Общество

Умер самый маленький в мире человек

РИА Новости 13:30
Общество

В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Известия 12:34
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru 15 января в 04:02
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