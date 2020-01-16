Экономика

АБНАБНПосле отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

После отставки правительства, о которой стало известно накануне, на российском фондовом рынке произошли негативные, но непродолжительные изменения.
Читать в источнике
Комментировать278

Подробнее о событии

Рубль «коротко вздрогнул»

Expert.ru16 января в 05:09

Рубль упал после отставки правительства РФ

Накануне.Ru15 января в 16:40

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUM16 января в 00:08

Российская валюта подешевела на фоне отставки правительства РФ

ГЛАС.RU15 января в 18:53

Отставка правительства рублю не помеха: почему трейдеры по-прежнему верят в валюту РФ?

Вести.Финанс16 января в 00:19

Мишустин вернул рубль на место

Уралинформбюро15 января в 23:21

После отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение

АБН16 января в 01:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
Общество

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества".
Газета.Ru вчера в 15:59
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Политика

Разведчик рассказал об операции по освобождению Кракова в 1945 году

Известия 04:34
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости 01:20
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук приняли участие в траурной церемонии встречи тел украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
РБК 04:37
Армия и оружие

ДНР: ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка

Радио Sputnik 04:04
Происшествия

В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
78.ru вчера в 13:44
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 17 января в 12:51
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Футбол

Футболисты «Локомотива» приняли участие в праздновании Крещения

Игроки московского «Локомотива» отпраздновали Крещение во время испанского сбора.
Metaratings 04:13
Спорт

Англия больше не подчиняется ВАДА. Как вести себя России

Британское антидопинговое агентство UKAD твердо и категорично отказалось передавать ВАДА пробы знаменитого афро-британского бегуна Мо Фары для перепроверки.
Спорт день за днем 04:18
Происшествия

В Петербурге арестовали отца, систематически избивавшего своих детей

ТАСС вчера в 12:55
Космос

Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:29
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

ToDay News Ufa 16 января в 12:18
Авто

Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется

Исполнительный директор ООО «УАЗ» рассказал о том, как продвигается проект внедорожника, получивший в прессе кличку «русский Prado».
АвтоВзгляд 16 января в 04:38
Экономика

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 08:00
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Футбол

Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
Чемпионат 01:52
Футбол

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
ГЛАС.RU 01:42
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости вчера в 11:59
Политика

Запущен процесс развала Британии

Уже через две недели Великобритания выйдет из Евросоюза и тут же столкнется с угрозой развала страны.
Взгляд.ру 02:20
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

АН Между строк вчера в 05:41
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных автомобилей разных классов, которые можно купить в 2020 году.
Автоновости дня 03:05
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал 17 января в 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное