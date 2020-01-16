Экономика
АБНПосле отставки правительства рубль продемонстрировал короткое падение
После отставки правительства, о которой стало известно накануне, на российском фондовом рынке произошли негативные, но непродолжительные изменения.
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Отставка правительства рублю не помеха: почему трейдеры по-прежнему верят в валюту РФ?
Вести.Финанс16 января в 00:19
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Общество
Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества".
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук приняли участие в траурной церемонии встречи тел украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка
Происшествия
В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Футбол
Футболисты «Локомотива» приняли участие в праздновании Крещения
Игроки московского «Локомотива» отпраздновали Крещение во время испанского сбора.
Спорт
Англия больше не подчиняется ВАДА. Как вести себя России
Британское антидопинговое агентство UKAD твердо и категорично отказалось передавать ВАДА пробы знаменитого афро-британского бегуна Мо Фары для перепроверки.
Космос
Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Авто
Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется
Исполнительный директор ООО «УАЗ» рассказал о том, как продвигается проект внедорожника, получивший в прессе кличку «русский Prado».
Экономика
Центральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Футбол
Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
Футбол
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Политика
Запущен процесс развала Британии
Уже через две недели Великобритания выйдет из Евросоюза и тут же столкнется с угрозой развала страны.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных автомобилей разных классов, которые можно купить в 2020 году.
Политика