Рубль упал к доллару и евро в ходе торгов 15 января на фоне объявления главы кабмина Дмитрием Медведевым об отставке правительства. Стоимость американской валюты достигая 61,81 рубля. Аналогичная ситуация наблюдалась и с евро.

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