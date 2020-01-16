Экономика
Накануне.RuРубль упал после отставки правительства РФ
Рубль упал к доллару и евро в ходе торгов 15 января на фоне объявления главы кабмина Дмитрием Медведевым об отставке правительства. Стоимость американской валюты достигая 61,81 рубля. Аналогичная ситуация наблюдалась и с евро.
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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
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Общество
Четырех российских актеров не пустили на Украину
Четырех российских актеров не пустили на территорию Украины, отказав в пересечении границы. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Московский школьник избил учительницу из-за наушников
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
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Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Футбол
Барселона — Гранада 1:0
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счет в матче с «Гранадой» (1:0, второй тайм).
Кино
Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб человек
При аварии маршрутного такси в подмосковном Сергиевом Посаде погиб один человек, четверо получили травмы.
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Ювентус — Парма 2:1
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Авто
Фанаты минивэнов просят Chevrolet вернуть модель Astro
Chevrolet Express, за который в США просят минимум 34 900 долларов, теряет покупателей: если в 2018-м году продано 81 239 экземпляров, то в прошлом году – всего 77 457.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять главных правил победы над раком
Главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников назвал пять важных правил победы над раком и его предупреждения.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Общество
СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
Общество
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова
Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Здоровье
Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты
Тревожное сообщение — в России зафиксирована первая смерть от снюса, разновидности никотиновой смеси, что рассасывается во рту.
Технологии
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Армия и оружие
Минобороны показало рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от фашистских захватчиков опубликовало материалы, которые ранее были засекречены.