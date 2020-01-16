Экономика

Накануне.RuНакануне.RuРубль упал после отставки правительства РФ

Рубль упал к доллару и евро в ходе торгов 15 января на фоне объявления главы кабмина Дмитрием Медведевым об отставке правительства. Стоимость американской валюты достигая 61,81 рубля. Аналогичная ситуация наблюдалась и с евро.
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Курс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

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Рубль пережил отставку правительства РФ

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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25
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Общество

Четырех российских актеров не пустили на Украину

Четырех российских актеров не пустили на территорию Украины, отказав в пересечении границы. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Московский школьник избил учительницу из-за наушников

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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Газета.Ru 15:53
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Политика

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
REGNUM 15:55
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 15:51
Политика

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
РБК 08:08
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Российская газета 03:39
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Футбол

Барселона — Гранада 1:0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счет в матче с «Гранадой» (1:0, второй тайм).
Sports.ru 16:45
Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 17 января в 00:08
Здоровье

Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета вчера в 04:21
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб человек

При аварии маршрутного такси в подмосковном Сергиевом Посаде погиб один человек, четверо получили травмы.
RT на русском 16:25
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Вести.Ru 16:43
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 12:31
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».
Коммерсантъ 12:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Авто

Фанаты минивэнов просят Chevrolet вернуть модель Astro

Chevrolet Express, за который в США просят минимум 34 900 долларов, теряет покупателей: если в 2018-м году продано 81 239 экземпляров, то в прошлом году – всего 77 457.
FormaCar 17 января в 07:40
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять главных правил победы над раком

Главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников назвал пять важных правил победы над раком и его предупреждения.
Экономика сегодня 04:00
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Автоновости дня 11:10
Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 15:07
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
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В Таганроге студент с балкона стрелял по прохожим из автомата

Ugpressa.ru 10:23
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СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
REGNUM 15:21
Общество

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Вести.Ru 08:45
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Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты

Тревожное сообщение — в России зафиксирована первая смерть от снюса, разновидности никотиновой смеси, что рассасывается во рту.
Вести.Ru 14:44
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Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?

Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Игромания.ру 15:57
Армия и оружие

Минобороны показало рассекреченные документы об освобождении Варшавы

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