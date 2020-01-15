Экономика
Мойка78Рубль упал после отставки правительства России
Курс российской валюты резко снизился после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства России. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Так, по состоянию на 16:47 по столичному времени, доллар поднялся до 61,58 рубля (на 0,22%), а евро до 68,65 рубля.
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Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга
ПРАЙМ15 января в 21:25
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