Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора. Курс евро вырос на 1,51 рубля, до 82,62 рубля.

Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю

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