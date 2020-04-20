Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальные курсы евро и доллара выросли к рублю

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора. Курс евро вырос на 1,51 рубля, до 82,62 рубля.
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Курс доллара преодолел двухнедельный максимум

Рамблер05:50

Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю

Газета.Ru08:25

Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля

Комсомольская правда03:09

Курс евро поднялся выше 83 рублей

RT на русском05:14

Курс доллара вырос до ₽77 впервые с 6 апреля

РБК05:19

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Взгляд.ру03:11

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей

ТАСС06:19
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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В Краснодаре покупатели нашли в куличе презерватив

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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Политика

Россия не вводила ограничений на импорт гречки в страны ЕАЭС

Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки членов ЕАЭС, включая Белоруссию.
Известия 11:28
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
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Общество

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
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Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
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Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Экономика

Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
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Общество

Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM вчера в 22:08
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Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции

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Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича

Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
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У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус

«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
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ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
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Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу

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