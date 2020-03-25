Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
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Обращение Путина не успокоило рубль. Он начал снижаться

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Курс рубля отреагировал на выступление Путина

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Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

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Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

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Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

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Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

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Рынок вяло отреагировал на обращение Путина к нации

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Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

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В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями

30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
РЕН ТВ 17:39
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета 10:14
Футбол

Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион.
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
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«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
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Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
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У Ксении Бородиной начались панические атаки

Uznayvse.ru 06:56
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Здоровье

Ford будет делать медицинские респираторы из деталей для автомобилей

Ford совместно с компанией 3M налаживает выпуск медицинских респираторов с принудительной подачей воздуха, используя для этого детали автомобилей.
Фонтанка.Ру 17:19
Политика

Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru 18:06
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
BFM.ru 15:37
Футбол

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
Спорт-Экспресс 18:15
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Гаджеты

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и отличия

Известный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал подробные характеристики перспективных флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, за счет чего теперь можно составить не только более-менее полноценное мнение о возможностях смартфонов, но и понять, чем же они отличаются.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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Шоу-бизнес

Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей

Пятый канал вчера в 23:14
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

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Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

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КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
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В «Мире Дикого Запада» появится дракон из «Игры престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".
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