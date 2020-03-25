Коронавирус
Газета.RuРубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
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Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями
30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
Экономика
Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Футбол
Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Армия и оружие
Французские военные выведены из Ирака
По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
Политика
В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку
Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Здоровье
Ford будет делать медицинские респираторы из деталей для автомобилей
Ford совместно с компанией 3M налаживает выпуск медицинских респираторов с принудительной подачей воздуха, используя для этого детали автомобилей.
Политика
Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Общество
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Футбол
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Гаджеты
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и отличия
Известный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал подробные характеристики перспективных флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, за счет чего теперь можно составить не только более-менее полноценное мнение о возможностях смартфонов, но и понять, чем же они отличаются.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Шоу-бизнес
Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Кино
В «Мире Дикого Запада» появится дракон из «Игры престолов»
Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".