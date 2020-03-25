Коронавирус

ТАССТАССРубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

К моменту завершения выступления курс доллара составил 78,84 рубля, а курс евро - 85,29 рубля. Вместе с тем биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов Мосбиржи. В начале обращения Владимира Путина Индекс Мосбиржи составлял 2429,3 пункта, индекс РТС - 973 пункта.
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Обращение Путина не успокоило рубль. Он начал снижаться

Фонтанка.Ру10:44

Рубль ускорил падение после обращения Владимира Путина

REGNUM10:37

Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

ТАСС09:53

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Газета.Ru10:28

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Эхо Москвы10:03

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

News.ru09:59

Рынок вяло отреагировал на обращение Путина к нации

Ведомости10:29
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Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали 683 человека

RT на русском 13:25
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 06:15
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Экономика

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Нефтегазовая вертикаль 09:30
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru 12:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 12:29
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Происшествия

Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
REGNUM 04:40
Хоккей

Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт вчера в 12:25
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Происшествия

Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.
Вести.Ru 12:10
Футбол

Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
РИА Новости 10:35
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
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