Коронавирус

News.ruNews.ruРубль ускорил падение после начала выступления Путина

Российский рубль немного ускорил падение по отношению к американскому доллару и евро во время торгов на Мосбирже. На стоимость валюты РФ повлияло начало телеобращения главы РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19).
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Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Эхо Москвы10:03

Рынок вяло отреагировал на обращение Путина к нации

Ведомости10:29

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Газета.Ru10:28

Обращение Путина не успокоило рубль. Он начал снижаться

Фонтанка.Ру10:44

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

News.ru09:59

Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

ТАСС09:53

Рубль лишь немного ускорил падение к доллару и евро с началом выступления Путина

Интерфакс09:38
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Политика

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:40
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
RT на русском 04:12
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM 05:33
Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Выходные дни в России продлятся с предстоящей субботы 28 марта до 5 апреля.
Леноблинформ 09:29
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Здоровье

У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус

У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Взгляд.ру 11:32
Футбол

В комитете по этике РФС прокомментировали коллаж Дзюбы «Обезьянки»

Ранее Дзюба опубликовал на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и темнокожих игроков сине-бело-голубых с героями советского мультфильма «Обезьянки».
78.ru вчера в 06:23
Политика

Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток

Стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке.
RT на русском 11:51
Общество

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий 11:54
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Коммерсантъ 11:24
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM 10:54
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начинают расти

Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.
Inc-news.ru 01:07
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Единоборства

Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко

Боец MMA Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко с предложением провести поединок на ринге по правилам бокса.
Metaratings вчера в 16:44
Общество

Суд в Нью-Йорке запретил Дурову выпуск криптовалюты Gram

Согласно документу, опубликованному в судебной базе 24 марта, суд встал на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая ранее потребовала запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram.
REGNUM 06:51
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Технологии

В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
RT на русском 11:16
Общество

Россиян призвали не паниковать и не скупать гречку

Ранее 9111.ru писал, что Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.
9111.ru 11:50
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