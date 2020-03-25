Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС. До начала обращения американская валюта стоила примерно 78 с половиной.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Газета.Ru10:28

Курс рубля отреагировал на выступление Путина

Lenta.ru10:33

Рынок вяло отреагировал на обращение Путина к нации

Ведомости10:29

Обращение Путина не успокоило рубль. Он начал снижаться

Фонтанка.Ру10:44

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Эхо Москвы10:03

Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

ТАСС09:53

Рубль лишь немного ускорил падение к доллару и евро с началом выступления Путина

Интерфакс09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

РИА Новости 10:34
Общество

Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 14:03
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Музыка

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Российская газета 07:58
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Общество

Вирусолог сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом

Выявленный в Китае хантавирус несет в себе меньше угроз для человека, чем коронавирус COVID-19.
Известия 16:55
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Общество

Власти США согласовали пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что администрация президента США договорилась с демократами из Сената о пакете мер поддержки экономики на $2 трлн.
Саминвестор 04:18
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Культура

Вышел тизер сериала «Солнечные противоположности» от автора «Рика и Морти»

Афиша Daily 13:00
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам.
РИА Оренбуржье 07:16
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Футбол

«Челси» из-за коронавируса приостановил переговоры с Жиру с Виллианом

Переговоры не будет возобновлены, пока не станет известна дата возобновления АПЛ.Ранее Педро заявил, что покинет "Челси" этим летом.
Soccer.ru 15:22
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Наука

Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании

Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Индикатор вчера в 04:35
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Футбол

Что врачи в Испании посоветовали Черышеву во время пандемии коронавируса

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек.
Спорт-Экспресс 18:42
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Общество

Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19:30
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное