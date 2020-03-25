Коронавирус
News.ruРубль ускорил падение после начала выступления Путина
Российский рубль немного ускорил падение по отношению к американскому доллару и евро во время торгов на Мосбирже. На стоимость валюты РФ повлияло начало телеобращения главы РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19).
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Рубль лишь немного ускорил падение к доллару и евро с началом выступления Путина
Интерфаксвчера в 09:38
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