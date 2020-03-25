Коронавирус

News.ruNews.ruРубль ускорил падение после начала выступления Путина

Российский рубль немного ускорил падение по отношению к американскому доллару и евро во время торгов на Мосбирже. На стоимость валюты РФ повлияло начало телеобращения главы РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19).
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Обращение Путина не успокоило рубль. Он начал снижаться

Фонтанка.Рувчера в 10:44

Курс рубля отреагировал на выступление Путина

Lenta.ruвчера в 10:33

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 10:03

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Газета.Ruвчера в 10:28

Рынок вяло отреагировал на обращение Путина к нации

Ведомостивчера в 10:29

Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

ТАССвчера в 09:53

Рубль лишь немного ускорил падение к доллару и евро с началом выступления Путина

Интерфаксвчера в 09:38
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Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

Мать четверых детей из «заброшки» в Чите лишили родительских прав

Московский Комсомолец Чита вчера в 23:26
Общество

AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
РБК вчера в 20:42
Игры

Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV

Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
CyberSport.ru вчера в 11:48
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM вчера в 05:33
Политика

Путин призвал повысить налог на вывод доходов в офшоры

Президент предложил повысить налог на вывод доходов в офшоры с 2 до 15%.
Pravda.Ru вчера в 10:56
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru вчера в 06:15
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:01
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Автоновости дня вчера в 01:14
Общество

В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14

Во время традиционного брифинга в 11 часов утра 26 марта Айсен Николаев сообщил о 14 официально зарегистрированных больных коронавирусом на территории республики.
Якутия Daily вчера в 22:43
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ru 24 марта в 17:03
Здоровье

Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение

Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.
Московский Комсомолец 23 марта в 01:56
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Москвичей старшего поколения обязали сидеть дома

Москвичей старшего поколения обязали сидеть дома. Соблюдать изоляцию придется с 26 марта по 14 апреля.
Вести Подмосковья 23 марта в 02:41
Общество

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег, пока на протяжении недели ходил на работу после поездки в Мексику.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Армия и оружие

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Discover24 23 марта в 14:14
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Армия и оружие

Live: запуск ракеты Atlas V со спутником AEHF-6

AEHF-6 представляет собой спутник связи военного назначения: аппараты серии Advanced Extremely High Frequency обеспечивают защищенную связь с высокой пропускной способностью и скоростью.
Naked Science 23 марта в 04:38
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Общество

Глава Красноярского края поручил ограничить выезд людей

Газета.Ru вчера в 04:43
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Газета.Ru 24 марта в 03:11
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