Экономика
BFM.ruРубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро
Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Дело в том, что инвесторы надеются на скорое подписание промежуточного торгового соглашения между Китаем и США.
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Политика
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Политика
Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»
Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Гаджеты
В приложении YouTube для Android появились новые функции управления контентом на телевизоре
На этой неделе мобильное приложение YouTube получило несколько новых функций, которые сделают его более доступным и простым в использовании.
Энергетика
Большое газовое перемирие
Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Футбол
«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»
Общество
Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем шоу блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, тизер выпуска появился в Instagram.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, защищающих от рака
Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу
20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч
«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Происшествия
В Волгоградской области автобус из Казахстана столкнулся с КамАЗом
В связи с ДТП губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым поставлены задачи по организации и предоставлению необходимой помощи пострадавшим.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Здоровье
Медик назвала три правила для оздоровления кишечника
По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
Политика
На выборах мэра Абакана уверенно побеждает Алексей Лёмин
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.