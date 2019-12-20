Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Дело в том, что инвесторы надеются на скорое подписание промежуточного торгового соглашения между Китаем и США.

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

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Политика Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.

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