Финансы
BFM.ruРубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро
Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Дело в том, что инвесторы надеются на скорое подписание промежуточного торгового соглашения между Китаем и США.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль вечером повышается к доллару и евро на фоне увеличения интереса инвесторов к риску
Финмаркет20 декабря в 11:38
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Космос
Запущенный к МКС американский корабль Starliner вышел не на ту орбиту
Новейший космический корабль Starliner компании Boeing, отправленный к Международной космической станции в пятницу, вышел не на ту орбиту, сообщил Центр управления полетами NASA в Хьюстоне.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Общество
Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей
Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Общество
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Общество
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды
Биатлон
Логинов и Елисеев выступят в масс-старте
Лидеры российской сборной по биатлону Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в предстоящем мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Общество
В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
Происшествия
В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек
Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
Происшествия
В ДТП в Нижегородской области погиб ребенок и пострадали 9 человек
В Нижегородской области в результате столкновения четырех автомобилей пострадали 9 человек и погиб ребенок, сообщает "Интерфакс".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
Поклонники удивились тому, что Пугачева решила сняться в программе Ивлеевой, ведь ранее отказалась от участия в новогодних огоньках и, по слухам, даже решила не соглашаться на корпоративные мероприятия, так как хочет провести праздники с семьей.
Армия и оружие
В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
Хоккей
«Ак Барс» обменяет Владимира Ткачёва в «Локомотив»
Сразу из нескольких источников поступает информация, что форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв будет обменян из казанского клуба.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Происшествия
После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88
Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Общество
Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников
Общественность по-разному отреагировала на креативную идею учителя: кому-то понравился оригинальный способ заинтересовать школьников изучаемым предметом, другие же раскритиковали Веронику Дуке за шокирующий вид.