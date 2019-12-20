Финансы

BFM.ruBFM.ruРубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Дело в том, что инвесторы надеются на скорое подписание промежуточного торгового соглашения между Китаем и США.
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Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

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Рубль обновил годовые максимумы к доллару и евро

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Курс доллара: «всё это похоже на новогодний подарок»

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Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
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Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Космос

Запущенный к МКС американский корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing, отправленный к Международной космической станции в пятницу, вышел не на ту орбиту, сообщил Центр управления полетами NASA в Хьюстоне.
Аргументы и Факты 20 декабря в 09:53
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 20 декабря в 11:31
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
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Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна

Волга-Медиа 19 декабря в 21:04
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня 19 декабря в 11:24
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Армия и оружие

В США оценили новый автомат спецназа России

В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Актуальные Новости 20 декабря в 01:30
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Общество

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Культура

В Санкт-Петербурге к 180-летию Чайковского установят памятник

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Общество

На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды

Российская газета 04:29
Биатлон

Логинов и Елисеев выступят в масс-старте

Лидеры российской сборной по биатлону Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в предстоящем мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
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Общество

В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
ТАСС 10:37
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
РБК 09:00
Происшествия

В ДТП в Нижегородской области погиб ребенок и пострадали 9 человек

В Нижегородской области в результате столкновения четырех автомобилей пострадали 9 человек и погиб ребенок, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:07
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:00
Музыка

Шнуров обсыпал семечками оскорбившего Гагарину участника «Голоса»

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Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой

Поклонники удивились тому, что Пугачева решила сняться в программе Ивлеевой, ведь ранее отказалась от участия в новогодних огоньках и, по слухам, даже решила не соглашаться на корпоративные мероприятия, так как хочет провести праздники с семьей.
StarHit.ru 02:00
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
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Хоккей

«Ак Барс» обменяет Владимира Ткачёва в «Локомотив»

Сразу из нескольких источников поступает информация, что форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв будет обменян из казанского клуба.
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Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Происшествия

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
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Общество

Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников

Общественность по-разному отреагировала на креативную идею учителя: кому-то понравился оригинальный способ заинтересовать школьников изучаемым предметом, другие же раскритиковали Веронику Дуке за шокирующий вид.
НТВ 11:15
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