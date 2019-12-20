Финансы

BFM.ruBFM.ruРубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Дело в том, что инвесторы надеются на скорое подписание промежуточного торгового соглашения между Китаем и США.
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Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Мой Брянск10:57

Рубль обновил годовые максимумы к доллару и евро

Profinance.ru20 декабря в 06:35

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

BFM.ru20 декабря в 08:28

Рубль заканчивает год около максимумов 2018 года на нефти дороже $66

ПРАЙМ20 декабря в 11:08
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Политика

Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток-2»

Швейцарская Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток—2».
Ведомости 20:21
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru 17:13
Общество

В столичном регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Московский Комсомолец 22:10
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru 13:35
Недвижимость

Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области

В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
Амур.инфо 19:45
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия 18:26
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Наука

Вороны справились с зефирным экспериментом не хуже маленьких детей

Британские исследователи смогли узнать, что новокаледонские вороны должны справиться со сладким зефирным опытом и выбрать запланированное вознаграждение вместо немедленного не хуже, чем маленькие дети. как стало известно, и тех, и других также чаще всего привлекает отложенное сладкое лучшего качества, а не большего количества.
Evo-rus.com 05:12
Происшествия

На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека

Российская газета 21:13
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Экономика

Эксперт дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor поделился своими прогнозами о состоянии валютного рынка и курса рубля в 2020 году.
RT на русском 20 декабря в 00:06
Здоровье

Голикова высказалась по поводу лечения российских детей за границей

У Минздрава есть деньги на отправление за рубеж детей и взрослых. Этими вопросами занимается специальная комиссия, передает ТАСС.
ФедералПресс 20 декабря в 05:32
Происшествия

По факту гибели рабочих в Тулуне возбудили уголовное дело

ТК Звезда вчера в 01:57
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия 19:44
Экономика

В Кургане снизят тариф на электричество

На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Область 45 20 декабря в 07:38
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online 15:47
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 19 декабря в 19:02
Здоровье

Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.
Life.ru 21:09
Общество

Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик

Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru 20:54
Экономика

КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
RT на русском 20:53
Политика

Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата

Во второй тур выборов президента Хорватии выходят лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович и действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович, сообщила Государственная избирательная комиссия по данным обработки данных с 99,8% участков.
РИА Новости 17:50
Политика

Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.
Радио Sputnik 02:09
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус 09:51
Гаджеты

Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT

На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру 12:08
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Культура

Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару рассказал, что она принимала участие в записи новогодних концертов, пока была в России, сообщает Газета.Ru.
РИА Новости Крым 09:52
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки

В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Военное дело 20 декабря в 03:07
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

13-летний парень пытался сделать селфи и получил смертельный удар электрическим током, сообщил представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД - филиала ОАО "РЖД" во Владивостоке Александр Артамонов.
Российская газета 20:32
Происшествия

В Омске обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
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