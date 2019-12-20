Финансы
BFM.ruРубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро
Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Дело в том, что инвесторы надеются на скорое подписание промежуточного торгового соглашения между Китаем и США.
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Политика
Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток-2»
Швейцарская Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток—2».
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
В столичном регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Недвижимость
Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области
В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Наука
Вороны справились с зефирным экспериментом не хуже маленьких детей
Британские исследователи смогли узнать, что новокаледонские вороны должны справиться со сладким зефирным опытом и выбрать запланированное вознаграждение вместо немедленного не хуже, чем маленькие дети. как стало известно, и тех, и других также чаще всего привлекает отложенное сладкое лучшего качества, а не большего количества.
Происшествия
На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Экономика
Эксперт дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor поделился своими прогнозами о состоянии валютного рынка и курса рубля в 2020 году.
Здоровье
Голикова высказалась по поводу лечения российских детей за границей
У Минздрава есть деньги на отправление за рубеж детей и взрослых. Этими вопросами занимается специальная комиссия, передает ТАСС.
Происшествия
По факту гибели рабочих в Тулуне возбудили уголовное дело
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Экономика
В Кургане снизят тариф на электричество
На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Здоровье
Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь
Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.
Общество
Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик
Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
Экономика
КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
Политика
Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
Во второй тур выборов президента Хорватии выходят лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович и действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович, сообщила Государственная избирательная комиссия по данным обработки данных с 99,8% участков.
Политика
Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT
На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Культура
Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару рассказал, что она принимала участие в записи новогодних концертов, пока была в России, сообщает Газета.Ru.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
13-летний парень пытался сделать селфи и получил смертельный удар электрическим током, сообщил представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД - филиала ОАО "РЖД" во Владивостоке Александр Артамонов.
Происшествия
В Омске обрушилось здание комбикормового завода
Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.