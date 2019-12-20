Финансы

BFM.ruBFM.ruРубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Дело в том, что инвесторы надеются на скорое подписание промежуточного торгового соглашения между Китаем и США.
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Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Мой Брянск10:57

Рубль днем уверенно обновляет многомесячные максимумы на фоне спроса на риск

ПРАЙМ20 декабря в 07:25

Рубль вечером повышается к доллару и евро на фоне увеличения интереса инвесторов к риску

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Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

BFM.ru20 декабря в 08:28

Курс доллара: «всё это похоже на новогодний подарок»

Expert.ruвчера в 03:08

Рубль обновил годовые максимумы к доллару и евро

Profinance.ru20 декабря в 06:35
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
РБК 16:29
Финансы

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Ключевая ставка Банка России к концу 2020 года опустится до 6%, сообщило Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков.
Коммерсантъ 17:52
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК 17:41
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Экономика

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
RZN.info вчера в 00:12
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
Авто

Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac

Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
iXBT.com 04:50
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости 20 декабря в 15:08
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 08:42
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Происшествия

Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка

REGNUM вчера в 16:17
Киберспорт

Команды mousesports и Team Vitality сыграют в финале EPICENTER

РИА Новости 09:47
Армия и оружие

Армейский корпус Балтфлота РФ принимал участие в сирийской операции

Личный состав 11-го армейского корпуса Балтийского флота принимал участие в сирийской операции.
News.ru 08:59
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Известия вчера в 18:29
Общество

Allseas вывела из Балтийского моря строившие «Северный поток — 2» суда

Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток—2", передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
РИА Новости 18:57
Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

РИА Новости 16:04
Общество

Власти Читы на этой неделе запустят маршрут №8

Администрация Читы на наступившей неделе планирует запустить несколько автобусов на маршрут №8, от которого ранее отказался перевозчик.
Zab.RU 19:01
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Общество

У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании

На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Компания 09:23
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru 14:16
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Вечерняя Москва вчера в 18:39
Гаджеты

Назван лучший смартфон 2019 года

Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
UfaTime.ru вчера в 04:04
Футбол

В «Реале» исключили покупку нападающего в январе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). — У нас было много моментов.
Матч ТВ 19:09
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