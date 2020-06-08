Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня

Курс рубля уверенно поднимается против доллара и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 32 копейки – до 68,38 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 77,24 рубля.
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