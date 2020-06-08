Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,36-68,45 руб.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Экономика
«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Германии новый сервис Vivid Money, сообщает РБК.
Ведомости 04:37
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
Жители Югры могут полететь в Китай или Турцию уже после 15 июля
По версии РБК, первыми странами, которые откроют для полетов, станут Турция, Китай, государства Европы и Южная Корея.
Муксун.fm 02:50
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник
Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Политика
Российские дипломаты покинули Прагу
Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Авто
Российскую Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором
Компания Kia переименует модель Optima в России -- автомобиль будут продавать под индексом K5, как на южнокорейском и китайском рынках.
Motor 03:32
Общество
В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Авто
В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая
Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили 06 июня в 01:19
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
Здоровье
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
Авто
3 нововведения, которые затронут автомобилистов летом
Эксперты Vuslon назвали три основных нововведения, которые затронут российских автолюбителей этим летом.
Автоновости дня 02:04
Экономика
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Политика
Назначен новый заместитель губернатора Калужской области
Министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА назначена заместителем губернатора.
Калужский перекресток 04:33
Здоровье
Минздрав: вакцинация от гриппа может начаться в августе
Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация.
Будущее России. Национальные проекты 06 июня в 08:45
Авто
УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня 02:33
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Здоровье
Владимирская область застряла на плато по коронавирусу
Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41