Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,36-68,45 руб.
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На открытии Мосбиржи понизились курсы доллара и евро

Аргументы и Факты04:17

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:24

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:35

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 68,36 рубля

ТАСС03:24

Курс доллара снизился до 68,36 рубля

Life.ru03:56

Рубль уверенно поднимается к доллару и евро

Газета.Ru03:15

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Экономика

«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Германии новый сервис Vivid Money, сообщает РБК.
Ведомости 04:37
1
Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
12
Общество

Жители Югры могут полететь в Китай или Турцию уже после 15 июля

По версии РБК, первыми странами, которые откроют для полетов, станут Турция, Китай, государства Европы и Южная Корея.
Муксун.fm 02:50
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
1,8K
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
1,9K
Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник

Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19
8
Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
1,2K
Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
115
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
4,6K
Политика

Российские дипломаты покинули Прагу

Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Коммерсантъ вчера в 17:43
18
Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
34
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
526
Авто

Российскую Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором

Компания Kia переименует модель Optima в России -- автомобиль будут продавать под индексом K5, как на южнокорейском и китайском рынках.
Motor 03:32
5
Общество

В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Авто

В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая

Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили 06 июня в 01:19
7
Общество

В Крыму нашли новое решение для обеспечения полуострова водой

Взгляд.ру 02:07
7
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
6
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
126
Общество

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
225
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину

Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
469
Здоровье

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
12
Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
3
Авто

3 нововведения, которые затронут автомобилистов летом

Эксперты Vuslon назвали три основных нововведения, которые затронут российских автолюбителей этим летом.
Автоновости дня 02:04
13
Экономика

Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Политика

Назначен новый заместитель губернатора Калужской области

Министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА назначена заместителем губернатора.
Калужский перекресток 04:33
Здоровье

Минздрав: вакцинация от гриппа может начаться в августе

Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация.
Будущее России. Национальные проекты 06 июня в 08:45
328
Авто

УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня 02:33
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
85
Здоровье

Владимирская область застряла на плато по коронавирусу

Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
32
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
21
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