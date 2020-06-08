Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня
Курс рубля уверенно поднимается против доллара и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 32 копейки – до 68,38 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 77,24 рубля.
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Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
«КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн.
Автоновости дня 06 июня в 13:58
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Общество
Генпрокуратура РФ: фейков в сети стало в десять раз больше
Москва, 8 июня 2020, 12:33 — REGNUM Выявляемой в интернете недостоверной информации за период пандемии стало в десять раз больше.
REGNUM 05:33
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
В Москве назвали дату отмены режима самоизоляции и пропусков
Глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что уже 9 июня в столице будут отмены режим самоизоляции и электронные пропуска.
RT на русском 06:56
Происшествия
Рядом со школой в Кинешме поймали двухметрового питона
Двухметрового питона поймали сотрудники МЧС в районе школы № 8 города Кинешмы Ивановской области.
ТАСС 04:36
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Общество
Пашинян заявил о выздоровлении от коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Происшествия
На Сахалине медведь напал на человека
Сегодня вечером на Сахалине на геодезиста напал медведь. Инцидент произошел в Смирныховском районе.
Сахалин.Инфо 06:24
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Автоновости дня вчера в 04:07
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Российская газета 06:48
Авто
Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка
В России прослеживается тренд на восстановление рынка.
РБК 06:54
Общество
Ответственные за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» остались без работы
Собеседник издания, близкий к 307-му департаменту «Газпрома», рассказал «Ленте.ру», что Филиппова «попросили» — он сам написал заявление, другой источник в «Газпроме» подтвердил, что топ-менеджер останется без работы.
Lenta.ru 04:19
Экономика
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54