Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля открыл торги недели уверенным ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника снижается на 16 копеек – до 65,57 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,33 рубля.
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Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
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Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
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Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
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Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру 12:54
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США выступают против конфликтов в Арктике
Соединенные штаты Америки выступают за предотвращение любых конфликтов и стратегического позиционирования в Арктике, о чем заявил специальный помощник вице-президента, представитель Министерства энергетики Дрю Горн.
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В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
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РИА Новости 06:33
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В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
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Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
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В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Экономика
Экспорт угля из России на Украину значительно вырос
Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ.
REGNUM 02:25
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Политолог Марат Баширов оценил результаты оппозиции на выборах в Мосгордуму.
Газета.Ru 11:22
Экономика
Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Здоровье
Скандал в онкоцентре им. Блохина: почему врачам мешают лечить детей
Уволиться угрожают медики одного из важнейших для всей России лечебных учреждений — онкологического центра имени Блохина.
РЕН ТВ 13:46
Наука
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
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Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Политика
Беглов победил на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.
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Трамп отменил визит в пострадавшую от урагана «Дориан» зону
Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в район Северной Каролины, которая пострадала от урагана "Дориан".
Газета.Ru 17:48