Курс рубля открыл торги недели уверенным ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника снижается на 16 копеек – до 65,57 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,33 рубля.

Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов

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