Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля открыл торги недели уверенным ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника снижается на 16 копеек – до 65,57 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,33 рубля.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 20:49
Технологии
Хакеры запустили вирусную рекламу
Компания "Доктор Веб" по итогам августа обнаружила на 21,28% вирусных угроз меньше, чем в июле, следует из ее ежемесячного отчета (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 18:30
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Известия 21:23
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Космос
Фото дня: галактика низкой поверхностной яркости глазами «Хаббла»
Галактики низкой поверхностной яркости, или Low-Surface-Brightness (LSB), обладают такой поверхностной яркостью, что для наблюдателя на Земле они имеют видимую звёздную величину по крайней мере на единицу слабее, чем у окружающего фона неба.
3DNews 09:19
Политика
Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru вчера в 09:50
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Общество
Вдова Солженицына рассказала об ошибке в отчестве писателя
Вдова Александра Солженицына Наталия рассказала об ошибке паспортистки, которая неверно записала отчество писателя.
ТК Звезда 21:20
Космос
Ученые объяснили, почему инопланетяне не подают сигналы на Землю
Издание Science Alert рассказалов, что астрономы из Университета Рочестера сделали вывод, согласно которому в нашей Галактике может обитать огромное количество различных инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с такой же медленной скоростью, как и земляне, из-за чего они еще просто не успели вступить в контакт с человечеством.
Ferra 14:43
Экономика
СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили
Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 22:41
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости 20:48
Происшествия
В Китае суд приговорил к смертной казни похитителя ребенка
Суд города Сианя приговорил Лин Юаньцзе к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок, сообщает ТАСС.
Российская газета 22:36
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия 21:27
Армия и оружие
Венесуэла начинает масштабные военные учения на границе с Колумбией
Венесуэла во вторник начинает 18-тидневные военные учения на приграничной Колумбии территории.
Политика Сегодня 18:47
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру 12:54
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Экономика
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 07 сентября в 05:33
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru 12:11
Космос
Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна
В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.
AstroNews.ru вчера в 22:11
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Политика
«Единая Россия» получила более 60% мандатов на выборах в регионах
"Единая Россия" получила 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов и административных центров страны.
Комсомольская правда 05:53
Футбол
Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Е сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Баксель Арена».
Чемпионат 13:52