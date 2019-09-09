Финансы
ПРАЙМРубль вечером повышался к доллару и евро на дорожающей нефти
Неуверенная динамика мировых фондовых рынков была компенсирована уверенным ростом рынка нефти, говорят эксперты. Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск снижался на 20 копеек, до 65,53 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 72,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Рубль вырос к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти
Интерфаксвчера в 03:25
Рубль укрепляется к доллару и евро следом за валютами ЕМ и благодаря дорожающей нефти
Финмаркетвчера в 09:32
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
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Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
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Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru вчера в 03:47
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
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Робот «Фёдор» вернулся на Землю
Аппарат космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту совершил успешное приземление ночью 7 сентября в 00:32.
Национальная служба новостей 07 сентября в 04:12
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Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
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RT на русском вчера в 21:21
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Авто
Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России
Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.
За рулем Кубань вчера в 05:52
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Политика
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
ТАСС вчера в 18:26
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Театры
МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле
Александр Сокуров, возможно, займется постановкой нового спектакля для Театра Европы. Зрители увидят результат в начале следующего сезона.
Gazeta.SPb вчера в 15:32
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В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
В Самаре, Уфе и Перми пришли с обысками к сторонникам Навального
В штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски. Об этом сообщил в твиттере соратник Навального Леонид Волков.
Дождь 01:00
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
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Известия 08 сентября в 23:52
Происшествия
Координатора «Голоса» Егорова арестовали на пять суток
Дорогомиловский суд назначил координатору движения "Голос" Владимиру Егорову пять суток административного ареста.
Интерфакс вчера в 11:47
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru вчера в 02:14
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
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Политика
США вернули Украине похищенную из СССР в 1941 году картину
Федеральное бюро расследований США передало посольству Украины в Вашингтоне картину, которая была вывезена из СССР во время Великой Отечественной войны и позднее обнаружена в США.
Газета.Ru 00:51
Культура
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Церемония открытия памятника Народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу, скончавшемуся 9 марта в возрасте 96 лет, состоялась в понедельник на Новодевичьем кладбище Москвы.
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Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
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