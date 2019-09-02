Финансы

News.ruNews.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
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Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

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Рубль днем растет сильнее к евро, чем к доллару

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По данным Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю снизились

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Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в понедельник днем на фоне стабильной внешней конъюнктуры

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Рубль умеренно укрепился на старте торгов на Мосбирже

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Первые сентябрьские торги рубль начал ростом к доллару и евро. В плюсе и биржевые индексы

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Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
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Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине власти объявили массовую эвакуацию населения.
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
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«Матрица» выйдет в прокат в новом формате

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ФАС России возбудила дело в отношении Правительства Пермского края

ФАС России возбудило дело в отношении Правительства Пермского края, в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции.
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Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
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Зрителями могут стать бесплатно все желающие, рассказал в понедельник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.
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«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»

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Умер режиссер‑документалист Борис Рычков

РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
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В России опровергли подорожание авиабилетов

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
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SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton

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В РФ изменились правила призыва в армию

С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
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Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей

Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.
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В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа

Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября.
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Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

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Власти отреагировали на ремонт школы с позолотой и мрамором

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