Финансы
News.ruРубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов
Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
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Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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В театре Волкова зрителям бесплатно покажут репетиции
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Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
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Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.
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В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа
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Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
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