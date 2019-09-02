Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель. На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.

Рубль уверенно растёт к доллару и евро в начале торгов

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Экономика Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит Как ранее сообщал РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов РФ, Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников с кредитом $1,8 млрд (€1,63 млрд по курсу ЦБ на понедельник, 2 сентября).

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Экономика ФАС России возбудила дело в отношении Правительства Пермского края ФАС России возбудило дело в отношении Правительства Пермского края, в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Театры В театре Волкова зрителям бесплатно покажут репетиции Зрителями могут стать бесплатно все желающие, рассказал в понедельник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

Кино Умер режиссер‑документалист Борис Рычков РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Общество Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.

Авто SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton Компания SsangYong сообщила о выходе на корейский рынок "посвежевшего" рамного внедорожника Rexton и пикапа Rexton Sports.

Наука В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Политика В РФ изменились правила призыва в армию С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.

Происшествия Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.

Происшествия В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября.

Политика Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.