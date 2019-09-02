Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале дня укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижается на 13 копеек – до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина
Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
REGNUM 05:53
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Авто
Nissan показал тизер нового Juke
Предполагается, что новый Juke получит бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,6 литра, 1,5-литровый турбодизель и гибридную версию.
без руля.ру 06:13
Политика
Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
RT на русском 06:01
Общество
Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских
Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экология
Синоптики предупредили о сокращении холодного времени года
Ранее о сокращении длительности времен года с отрицательными температурами говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».
РБК 06:01
Авто
В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей
В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Авто
Mercedes-Benz Sprinter превратили в «автодом будущего»
Кемпер, построенный на базе нового Mercedes-Benz Sprinter, предусмотрен для двух человек.
Motor 06:25
Футбол
Сборная России поздравила с днем рождения Черчесова
РИА Новости 05:09
Общество
Ученые рассказали, почему спорить с женщинами бесполезно
Женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины, в связи с чем спорить с ними зачастую бесполезно.
Мойка78 вчера в 05:54
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам
Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:21
Происшествия
Подмосковные врачи достали из носа ребенка год назад застрявший шуруп
В подмосковной Клинской городской больнице №3 врачи вытащили из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял в нем год назад.
Газета.Ru 05:47
Общество
Родители высоко оценили качество образования в школах
Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет.
Российская газета 05:36
Политика
Зеленский заявил о начале ремонта моста в Станице Луганской
Некоторое время назад Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию гражданской войны на Украине заявил, что до ремонта моста на КПП "Станица Луганская" должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области).
Народные новости 06:02
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Армия и оружие
В Горловке восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение
Электроснабжение подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки восстановлено после обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
РИА Новости 05:35
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25