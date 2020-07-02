Курс рубля в начале торгов четверга укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался 63 копейки – до 70,65 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 79,64 рубля.

Рубль уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью

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