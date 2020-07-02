Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью

Курс рубля в начале торгов четверга укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался 63 копейки – до 70,65 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 79,64 рубля.
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

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ТАСС вчера в 16:15
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
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Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году

Известия вчера в 17:33
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении. Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом.
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Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

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Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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Общество

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Российским продавцам, которые предложат покупателям доставку по новым тарифам, AliExpress совместно с компанией Cainiao сделают отправление первых 10 заказов бесплатным, а затем магазин сможет получать субсидию на доставку всех остальных заказов.
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Мэр Якутска проголосовала против поправок

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Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год

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Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

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С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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В России запустили серийное производство нового автомата А-545

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