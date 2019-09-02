Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале дня укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижается на 13 копеек – до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Политика
Порошенко нашел новую работу в Верховной раде
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
Известия 09:47
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
ОМОН провел для российских школьников показательное задержание
В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
Lenta.ru 08:31
Происшествия
В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа
Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября.
REGNUM 09:38
Политика
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Общество
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября «рюмкой водки»
На сцене, украшенной баннером "С 1 сентября" и мягкими игрушками, артисты специально приглашенной кавер-группы спели толпящейся перед сценой ребятне "Рюмку водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград".
Российская газета 09:50
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане
Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане.
Piter.tv 04:30
Происшествия
В Испании артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники
30-летняя Джоана Сайнс погибла в результате взрыва пиротехники на концерте в городе Лас-Берланас.
Live24 02:36
Армия и оружие
Инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество истребителя МиГ-35
Как уже написали многие мировые СМИ, России удалось действительно продемонстрировать превосходство своей авиатехники и доказать ее надежность.
Военное дело 09:20
Политика
Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка
Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
РИА Новости 10:17
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Кино
«Матрица» выйдет в прокат в новом формате
Культуромания 09:42
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия 31 августа в 14:11
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Баскетбол
Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ
Напомним, что перед матчем букмекеры считали сборную России очевидным фаворитом предстоящей встречи.
Metaratings 10:25
Политика
К России перешло председательство в Совбезе ООН
Россия с 1 сентября стала председателем в Совете безопасности ООН.
Южный Федеральный вчера в 01:03
Автоспорт
Леклер – герой, но Квят не хуже
Герои этапа Дебютная победа Шарля Леклера в «Формуле-1» должна была состояться гораздо раньше, но в итоге на высшую ступень пьедестала молодой монегаск поднялся только в Бельгии.
Sportbox.RU 08:45
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29